ФГК в августе увеличила объем погрузки на Северо-Кавказской желдороге на 70%

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в августе 2017 года увеличило объем погрузки на полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") на 70% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года - до более 1,2 млн тонн, говорится в сообщении РЖД.
Существенный рост (+70%) отмечен в сегменте перевозок в полувагонах: в 16 раз увеличился объем перевозок черных металлов (до 203 тыс. тонн), каменного угля - в 2,6 раза (до 538 тыс. тонн).
Как отметил директор Ростовского филиала АО "ФГК" Александр Титович, помимо роста погрузки каменного угля и черных металлов на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна, в 2,5 раза увеличился объем перевозок минерально- строительных грузов в крытых вагонах (до 13,7 тыс. тонн) для обеспечения развития инфраструктуры Южного федерального округа.
"Также мы отмечаем рост перевозок сахара в крытых вагонах, связанный с увеличением доли АО "ФГК" в погрузке продукции сахарных заводов Краснодарского края (+32%, до 20,7 тыс. тонн). Кроме того, расширяется сотрудничество с агропромышленной группой компаний "Юг Руси" по перевозкам растительного масла", - уточнил Александр Титович.
Увеличение объема перевозок в крытых вагонах АО "ФГК" со станций Северо-Кавказской железной дороги в августе 2017 года зафиксировано на уровне +45% (до 47 тыс. тонн), на платформах - на 14% (до 25 тыс. тонн), в цистернах - в 2,8 раза (до 50 тыс. тонн).
АО "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") - один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании ФГК насчитывает 156 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 13.09.2017 года).