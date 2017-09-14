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ANSA: итальянская железнодорожная компания FS приобрела греческого оператора TrainOSE

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 14:31 UTC+3 РИМ РИМ 14, сентября. /ТАСС

Cумма сделки составила 45 млн евро

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РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Итальянская государственная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato Italiane (FS) официально оформила приобретение 100% акций государственного железнодорожного оператора Греции TrainOSE. Как сообщает в четверг информационное агентство ANSA, финальное соглашение по закрытию сделки было подписано в четверг в рамках встречи премьер-министра Италии Паоло Джентилони и его греческого коллеги Алексиса Ципраса на острове Корфу.

Агентство отмечает, что сумма сделки, как и предполагалось ранее, составила 45 млн евро. По словам генерального директора FS Ренато Маццончини, данное приобретение "нужно расценивать как операцию по стратегическому расширению" итальянского перевозчика.

"Нашей целью является повысить ежегодную выручку компании с 1 до 4 млрд евро к 2026 году", - пояснил Маццончини, комментируя последние инвестиции FS как в греческую, так и в другие европейские железнодорожные компании. Предварительное соглашение о выкупе акций греческого перевозчика было подписано в январе 2017 года гендиректором FS и главой Приватизационного агентства Греции HRADF Антонисом Леуссисом.

Ранее Маццончини подчеркивал, что "покупка TrainOSE откроет новые возможности роста и развития как для FS, которая реализует стратегию зарубежной экспансии, так и для железных дорог Греции, которые могут рассчитывать на технологии и опыт FS".

В 2015 году TrainOSE перевезла 16 млн пассажиров, прибыль компании составила 2,7 млн евро при выручке 130 млн евро. Компания предоставляет более 300 сервисов в день, штат сотрудников составляет 670 человек.

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