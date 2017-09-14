Более 50% держателей евробондов Fesco присоединились к соглашению по реструктуризации

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 50% держателей еврооблигаций Fesco с погашением в 2018 и 2020 годах присоединились к соглашению о фиксации намерений (Standstill and Lock-Up Agreement) в целях содействия проведению реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациям. Об этом сообщается в пресс-релизе Fesco.
"Выплаты первой комиссии за фиксацию намерений и комиссии за фиксацию намерений за сентябрь уже присоединившимся держателям долларовых облигаций будут осуществлены в течение пяти рабочих дней с даты события (или, если держатель присоединился позднее, в течение пяти рабочих дней после даты присоединения к соглашению)", - говорится в сообщении.
Согласно условиям соглашения, выплата первой комиссии за фиксацию намерений, а также последующих комиссий будут производиться только тем держателям евробондов, которые присоединились к соглашению до 4 октября 2017 года включительно.
В мае 2016 года Fesco допустила дефолт по выплате купона по еврооблигациям на общую сумму $655 млн и вела переговоры с держателями бумаг по реструктуризации задолженности. Компания предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако кредиторы настаивали на выплате в размере 85%.
В начале сентября этого года Fesco заявила о согласовании с ad hoc-группой держателей еврооблигаций с погашением в 2018 и в 2020 годах, которые владеют 47,34% от общего объема долларовых облигаций, находящихся в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности. Они подразумевают единовременную выплату компанией $547,5 млн. Для начала реструктуризации ее должны поддержать 75% держателей бондов, а сама компания - привлечь достаточное финансирование (долговое или через акционерный капитал).
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе "Сумма" принадлежит 32,5% акций Fesco, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%.