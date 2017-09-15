Погрузка на Юго-Восточной железной дороге за 8 месяцев 2017 г. сократилась на 1,6%

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки на сети Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-августе 2017 года составил 56,8 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
За отчетный период на ЮВЖД погружено:
- кокса - 47,7 тыс. т (-8,7 % к январю-августу 2016 года);
- нефти и нефтепродуктов - 471 тыс. т (-62,2%);
- руды железной и марганцевой - 23 млн 995 тыс. т (+0,7%);
- черных металлов -10642 (10,6 млн) тыс. т (-1,9%);
- лома черных металлов - 190,6 тыс. т (+15,5%);
- химических и минеральных удобрений - 948 тыс. т (+3,1%);
- строительных грузов - 7646,5 тыс. т (-8,2%);
- цемента - 1794,1 тыс. т (-15,5%);
- зерна - 2286,4 тыс. т (+0,9%);
- продуктов перемола - 87,4 тыс. т (+40,7%).
Грузооборот за восемь месяцев 2017 года составил 68,2 млрд тарифных тонно-км, превысив уровень прошлого года на 4,9%.
В августе этого года объем погрузки составил более 7,3 млн тонн (-2,2%), грузооборот- 8,6 млрд тарифных тонно-км (+1,4%).