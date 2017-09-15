Китайская CRIG может войти в число инвесторов проекта по модернизации МТК в Приморье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. China Railway International Group (CRIG, КНР) может войти в число инвесторов проекта по модернизации международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2". Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края по итогам встречи вице-губернатора края Евгения Полянского с делегацией корпорации в среду, 13 сентября.

"Нашей корпорации (CRIG - прим. ред.) уже более 120 лет, мы построили около 65% всех железных дорог Китая, более 60% всей сети метрополитена нашей страны, а также большое количество автодорог, портов и объектов инфраструктуры. Сегодня мы реализуем крупные инвестиционные проекты по всему миру, в том числе в России. Развитие транспортных коридоров, проходящих через Приморье - это одно из приоритетных направлений сотрудничества между нашими государствами, и мы, имея богатый опыт в сфере дорожного строительства, хотели бы изучить возможность участия в данной деятельности", - цитирует пресс-служба представителя китайской стороны.

По его словам, сотрудничество может осуществляться по двум моделям: с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и по пути кредитования.

Модель ГЧП предполагает подписание соглашения о взаимодействии на правительственном уровне, а схема кредитования предусматривает предоставление кредита под реализацию проекта китайским банком российской кредитной организации и далее компании РФ для осуществления инвестиционной идеи. Банк развития Китая уже подписал соглашение о реализации модели кредитования с четырьмя банками России, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что в настоящее время завершена модернизация одного участка коридора "Приморье-1", ведутся работы на втором участке, которые планируется завершить в 2020 году.

"Мы сегодня закончили небольшой участок в обход города Артем. Сейчас идут работы на участке до Большого Камня. Он будет закончен к 2020 году. Мы приступаем к проектированию третьего участка",- отметил губернатор.

Правительство РФ утвердило концепцию развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" в декабре 2016 года в рамках договоренности глав государств России и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и экономического пояса "Шелкового пути". Транспортные коридоры проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.

China Railway International Group - крупнейшая многофункциональная инженерно-строительная группа в Китае. Сфера деятельности компании охватывает несколько направлений: изыскание и проектирование, строительно- монтажные работы, промышленное производства, научные исследования и техническое консультирование, технический надзор, инвестиции и девелопмент, управление в сфере строительства, внешняя торговля. В 2015 году годовой доход компании от зарубежной деятельности составил более 30 млрд юаней.