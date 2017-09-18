Минэкономразвития ориентируется на индексацию грузовых ж/д тарифов в 2018 г. на 4%

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КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России ориентируется на индексацию грузовых железнодорожных тарифов в 2018 году на уровне 4%, заявил ТАСС глава министерства Максим Орешкин.
"Те тарифы, которые были, мы не меняем, ориентируемся на 4%. Но те предложения, которые мы сейчас готовим - это долгосрочный понятный тариф. Чтобы было понятно, какой тариф будет в ближайшие несколько лет", - сказал он.
Макропрогноз Минэкономразвития на 2017-2020 годы предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 годах на уровне 4%.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил, что правительство рассмотрит индексацию грузового тарифа РЖД на 2018 год в диапазоне 3,5-4%.
В 2017 году индексация тарифов составила 4%. Кроме того, РЖД получили целевую надбавку 2% на капитальный ремонт.
Вопрос об инвестиционной надбавке к грузовому тарифу РЖД на 2018 год обсуждается с ведомствами, говорил в августе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По словам президента РЖД Олега Белозерова, инвестиционная надбавка к грузовому железнодорожному тарифу может составить 2%, а полученные от ее введения средства должны направляться на развитие конкретных направлений, например, БАМа, Транссиба и подходов к портам.