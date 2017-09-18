"Ведомости": РЖД рассматривают объединение "РЖД Логистики" и Gefco в единый субхолдинг

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) изучает перспективы объединения "РЖД Логистики" и Gefco в единый логистический субхолдинг, сообщает газета "Ведомости".

""РЖД логистика" (РЖД владеет 99,84% через "Объединенную транспортно-логистическую компанию") заказала инвестиционному банку JPMorgan "услуги финансового консалтинга для потенциальной сделки по интеграции с Gefco (у РЖД - 75%) с целью формирования единого субхолдинга РЖД на рынке логистических услуг"", - пишет газета со ссылкой на данные, опубликованные на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет $500 тыс., срок оказания услуги - до декабря 2017 г.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил о том, что компания допускает продажу 25% минус 1 акция Gefco инвестору, а в дальнейшем IPO акций компании, принадлежащих Peugeot-Citroen. По его словам, сейчас РЖД достаточно иметь 50% плюс 1 акция GEFCO. Переговоры велись с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), однако, по словам Белозерова, интересанты есть и среди зарубежных компаний.

РЖД в 2012 г. купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot-Citroen за 800 млн евро. PSA остается владельцем 25%.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot-Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.