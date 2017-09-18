Пассажиропоток аэропорта Внуково за 8 месяцев 2017 года увеличился на 35%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково в январе-августе 2017 года обслужил 12,03 млн пассажиров, что на 34,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте аэропорта.

В августе 2017 года пассажиропоток аэропорта составил 2,71 млн пассажиров (+22,9% к аналогичному периоду прошлого года). На международных рейсах было обслужено 875 тыс. пассажиров (+77,3%), на внутренних воздушных линиях - 1,2 млн пассажиров (+0,4%).

В августе во Внуково было обработано 5,74 тыс. тонн груза и почты (+31,5%).

Международный аэропорт Внуково ежегодно обслуживает более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя взлетно- посадочными полосами, длиной 3,5 тыс. и 3,06 тыс. м, пропускная способность аэропорта составляет 35 млн пассажиров в год.

По итогам 2016 года аэропорт обслужил 13,9 млн пассажиров (-11,8%).