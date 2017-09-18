Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 года

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 29,9% (-2,8 пр.п.) совокупного контейнерооборота РФ, по итогам января-августа 2017 года составил 909,53 тыс. TEU (+6,5% к январю-августу 2016 года).
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Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, увеличило перевалку контейнеров на 11,4%, до 362,11 тыс. TEU, ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) - на 23,9%, до 239,87 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 12,2%, до 113,24 тыс. TEU. Контейнерооборот ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) сократился на 20,1%, до 145,64 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский Контейнерный терминал" - на 7,2%, до 48,67 тыс. TEU. Доля ПЛП в структуре холдинга сократилась на 5,3 пр.п., до 16%. Доля ВСК увеличилась на 3,7 пр.п., до 26,4%.
Контейнерооборот группы "Сумма" за отчетный период вырос на 32,9%, до 701,75 тыс. TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 23,1% (+2,9 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 47,2%, до 300,98 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - 34,9%, до 127,54 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - 70,5%, до 110,87 тыс. TEU. АО "НЛЭ" сократило перевалку контейнеров на 1%, до 162,36 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 7,9 пр.п., с 31,1% до 23,1%.
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Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 16,4%, до 441,94 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ осталась на уровне 14,5%. Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) составил 14,2%, до 426,19 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - на 186,9%, до 15,75 тыс. TEU.
ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, за отчетный период увеличило перевалку контейнеров на 24,4%, до 199,43 тыс. TEU. Доля холдинга составила 6,6% контейнерооборота РФ (+0,4 пр.п.).
Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 791,16 тыс. TEU, рост к январю-августу 2016 года - 14,4%, доля - 26%.