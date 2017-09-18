Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%

ГОНКОНГ, 18 сентября. /ТАСС/. Совокупный контейнерооборот китайского портового оператора Cosco Shipping Ports по итогам августа 2017 года составил 7,7 млн TEU, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Наиболее значительно продолжает расти оборот терминалов за пределами Китая. В общей сложности зарубежные активы CSP перевалили в августе 1,6 млн TEU, что на 44% больше, чем годом ранее. Оборот терминалов в греческом порту Пирей вырос на 4,4%, до 344 тыс. TEU, оборот терминала Suez Canal Container Terminal в Египте вновь начал снижаться. Падение объемов в августе составило 11%, что сократило прирост по итогам восьми месяцев до 1,5%.

Контейнерный терминал ECT в порту Роттердам, в котором CSP в прошлом году прибрела 35% за 125 млн евро, перевалил в прошлом месяце 233 тыс. TEU.

Ранее в этом месяце CSP объявила о заключении соглашения с APM Terminals о покупке мажоритарного пакета акций терминала Zeebrugge Container Terminal в Бельгии. Оборот терминала вырос в прошлом месяце на 68%, до 41 тыс. TEU.

В Китае оборот терминалов CSP в портах на побережье Бохайского залива вырос в августе на 3,5%, до 1,44 млн TEU.

Порты, расположенные в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян, показали прирост объемов на 11% и 8,4%, до 1,7 млн TEU и 2,4 млн TEU соответственно.

Терминалы юго-восточного побережья увеличили перевалку на 9%, до 468 тыс. TEU, юго-западного побережья - на 44%, до 121 тыс. TEU

По итогам января-августа 2017 года совокупный контейнерооборот CSP составил 57,16 млн TEU (+12,9%).