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Xiamen Airlines планирует открыть полеты в/из Владивостока

Экономика и бизнес Транспорт
18 сентября, 16:58 UTC+3

Вскоре компания определит аэропорты, откуда в Приморье будут отправляться самолеты, а также частоту их полетов

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Xiamen Airlines планирует начать выполнять полеты в/из Владивостока, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края со ссылкой на вице-президента компании Хуана Гохуэя. О намерении компании стало известно в ходе ее встречи с заместителем главы Приморского края Евгением Полянским.

"За последние два года мы запустили рейсы в Европу и континентальную Америку и теперь рассматриваем Владивосток в качестве еще одной точки, которая может появиться на полетной карте нашей компании", - приводятся в сообщении слова Гохуэя.

В данный момент Xiamen Airlines проводит предварительную оценку приморского и в целом российского рынка. Вскоре компания определит аэропорты, откуда в Приморье будут отправляться самолеты, а также частоту их полетов.

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