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Новороссийск в январе-августе лидирует по грузообороту среди морпортов РФ

Экономика и бизнес Транспорт
18 сентября, 17:05 UTC+3

Его доля составляет 18,7% совокупного грузооборота морских портов РФ

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МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-августа 2017 года увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 517,26 млн тонн.

© ТАСС
© ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг морских портов России по грузообороту. Лидирующую строчку рейтинга по объемам перевалки грузов в январе-августе 2017 года, как и в 2016 году, занимает порт Новороссийск с оборотом 96,76 млн тонн (+12,7%). Доля перевалки грузов портом составляет 18,7% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Порт Мурманск, увеличив перевалку грузов на 71,2%, до 34,3 млн тонн, поднялся с 8-ой позиции по итогам января-августа 2016 года на 6-ю. Порт Ванино, перевалив 19,98 млн тонн (-0,5%), опустился с 7-ой на 8-ю позицию. Порт Кавказ опустился с 6-ой на 7-ю позицию - 21,56 млн тонн (+4,4%).

© ТАСС
© ТАСС

В январе-августе 2017 года наибольший рост перевалки грузов показали порты: Сабетта - в 4,3 раза, до 4,78 млн тонн, Кандалакша - в 2,4 раза, до 933,9 тыс. тонн, Зарубино - в 2,1 раза, до 126,4 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Махачкала - на 60,6%, до 837,1 тыс. тонн, Охотск - на 36,8%, до 59,8 тыс. тонн, Нарьян-Мар - на 23,9%, до 0,06 млн тонн.

По итогам января-августа 2017 года совокупный грузооборот топ-10 портов РФ составил 396 млн тонн (76,6% совокупного грузооборота), что выше показателя января-августа 2016 года на 10,2%.

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