Чемезов: УВЗ до конца сентября может объявить конкурс по продаже "УВЗ-Логистики"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ, входит в "Ростех") планирует объявить до конца сентября 2017 года конкурс на продажу дочерней компании "УВЗ-Логистик", сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В ближайшее время мы объявим конкурс на продажу "УВЗ-Логистики", и все желающие смогут подать заявки. Сейчас мы готовим конкурсную документацию,... мы сами заинтересованы как можно быстрее это сделать (продать - прим. ред). Надеюсь, что до конца сентября мы объявим конкурс", - сказал он.

Как сообщалось в начале 2017 года, купить "УВЗ-Логистик" может компания "Тринфико Пропети Менеджмент", управляющая пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" (фонд аффилирован с РЖД). Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не удовлетворила ходатайство компании о покупке железнодорожного оператора.

Генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов тогда заявлял, что корпорация намерена оспорить решение ФАС. Впоследствии глава ФАС Игорь Артемьев заявил ТАСС, что ведомство запретило ОАО "РЖД" и его дочерним обществам покупать "УВЗ-Логистик".

"УВЗ-Логистик" - железнодорожный логистический оператор, созданный в 2010 году.