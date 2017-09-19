"Ъ": расчет РАНХиГС стоимостной базы грузовых тарифов вызвал противоречия в отрасли

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) представила свой расчет стоимостной базы грузовых тарифов для основополагающего тарифного документа ОАО "РЖД", который был отправлен на доработку, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в министерстве экономики.

РАНХиГС не учла все аспекты особенностей экономики железнодорожного транспорта, отмечает глава рабочей группы по тарифам Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Юлия Лощакова, хоть и в целом выбранный путь по оценке стоимостной базы был верный. На совещании в Минэкономики было принято единогласное решение, что доклад нуждается в доработке, добавила она.

Одно из замечаний к документу - стоимостная база должна отражать технологию перевозки и перечень операций перевозчика в рамках перевозочного процесса, а не в целом по разделу "грузоперевозки". У операторов ряд вопросов вызвало разнесение издержек на постоянные и переменные, а также их распределение по измерителям в условиях, когда еще не определены составляющие тарифа и модель построения тарифа.

По итогам совещания РЖД поручено направить предложения по определению стоимостной базы в Минэкономики, Совету потребителей РЖД - за две недели рассмотреть доклад на заседании комитета по тарифному регулированию, РАНХиГС - за две недели доработать доклад.

Тем временем, по словам главы Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, РЖД уже подготовили альтернативный документ, содержащий ряд новаций, в том числе переход на тарификацию порожнего рейса по общим правилам и порядок тарификации для альтернативных перевозчиков.

В РЖД "Ъ" пояснили, что концепция была разработана еще в 2016 году и направлена профильным чиновникам и в РАНХиГС. В компании продолжают работать над новым прейскурантом, который будет готов к 25 декабря.