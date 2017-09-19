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Федеральная грузовая компания в августе увеличила объем перевозок на платформах на 21%

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 11:47 UTC+3

В настоящее время платформами ФГК осуществляется более 30% перевозок техники, выпускаемой ООО "КЗ "Ростсельмаш"

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в августе 2017 года увеличило объем перевозок грузов на платформах на 21% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 223,3 тыс. тонн, говорится в сообщении ФГК.

Максимальный рост зафиксирован при перевозках метизов - в 2,2 раза (до 12,5 тыс. тонн), черных металлов - на 69% (до 39 тыс. тонн), лесных грузов - на 52 % (до 16,6 тыс. тонн), сельскохозяйственных машин - на 34% (до 4,2 тыс. тонн), машин и оборудования - на 11% (до 7 тыс. тонн) и др.

Как отметила заместитель начальника департамента внешней логистики - начальник службы железнодорожных перевозок ООО "КЗ "Ростсельмаш" Наталья Смыкова, в настоящее время платформами ФГК осуществляется более 30% перевозок техники, выпускаемой ООО "КЗ "Ростсельмаш", - одного из ключевых клиентов оператора в сегменте перевозок на платформах.

Оператор предоставляет для ООО "КЗ "Ростсельмаш" платформы под перевозку сельхозтехники на всем полигоне российских железных дорог и в экспортных направлениях, уточнила Наталья Смыкова.

В августе 2017 года наибольший рост погрузки к уровню прошлого года на платформы ФГК отмечен с полигонов Забайкальской - в 4 раза (до 16 тыс. тонн), Куйбышевской - в 3 раза (до 14,6 тыс. тонн), Московской - в 2 раза (до 17,4 тыс. тонн), Западно-Сибирской - в 1,6 раза (до 36,3 тыс. тонн) и других железных дорог.

АО "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") - один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании ФГК насчитывает 156 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 13.09.2017 года).

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