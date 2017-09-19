"Сбербанк Лизинг" выставил на продажу более 1 тыс. железнодорожных вагонов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. АО "Сбербанк Лизинг" выставило на продажу более 1 тыс. ж/д вагонов для перевозки различных грузов. Аукцион назначен на 11 октября текущего года, сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

"11 октября на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) состоится аукцион по продаже движимого имущества АО "Сбербанк Лизинг" (дочерняя структура ПАО "Сбербанк") и АО "НОРД" (дочерняя структура АО "Сбербанк Лизинг").

На продажу выставлено единым лотом 1 050 железнодорожных полувагонов для перевозки различных грузов: сыпучих, крупнокусковых, мелкокусковых, штучных", - говорится в сообщении.

Начальная цена лота - 2,1 млрд рублей, сумма задатка - 210,63 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 октября.

В собственности компании "Сбербанк Лизинг" находится 850 полувагонов 2010-2011 года выпуска, компании "Норд" - 200 полувагонов 2012 года выпуска.

В настоящее время все вагоны сданы в аренду до конца 2017 года (с возможностью пролонгации договора по согласованию с собственником) железнодорожному оператору АО "Нефтетранссервис". Доход от сдачи в аренду составляет почти 240 млн рублей в год.

По оценкам экспертов, срок окупаемости вагонов составит не более 5 лет.