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В Пекине тестируют первую линию метро с поездами без машинистов

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 10:58 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Поезда-роботы будут обслуживать 16,6-километровую ветку "Яньфан", связывающую центр китайской столицы с юго-западным пригородным уездом Фаншань

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ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В китайской столице в текущем году будет открыта первая линия метрополитена с поездами без машинистов. Как сообщило агентство Xinhua, в среду начались испытания автоматизированной линии.

Поезда-роботы будут обслуживать 16,6-километровую ветку "Яньфан", связывающую центр города с юго-западным пригородным уездом Фаншань.

Агентство сообщает, что в среду также начались испытания первой городской линии скоростного трамвая и первой в Пекине линии поезда на магнитной подушке (маглев). Движение по ней будет осуществляться на "средних скоростях", в отличие от высокоскоростной линии в Шанхае.

Метро в этом китайском мегаполисе считается первым в мире по длине своих линий. Пекинская подземка - на втором месте. Сабвей в китайской столице также второй по пиковому суточному пассажиропотоку после московского метрополитена. По возрасту же пекинское метро значительно моложе московского. Его строительство началось в 1965 году и велось с учетом советского опыта, которым Россия поделилась с Китаем в середине 1950-х. Но он не предусматривал того варианта, по которому пекинская подземка эксплуатировалась на первом этапе. Дело в том, что до 1976 года ею пользовались военные, а перевозки под землей допускались только по служебной необходимости с санкции высокого начальства. К тому же когда в Китае грянула "культурная революция" (1966-1976), движение в пекинском метро прерывалось на значительное время. Так что жители китайской столицы, для которых оно строилось, не сразу смогли воспользоваться скоростным рельсовым транспортом в своем городе.

Несмотря на это, считается, что пекинское метро заработало с 1 октября 1969 года. Сейчас оно перевозит за день 6,2 млн пассажиров. У метрополитена в Москве этот показатель выглядит солиднее - более 9 млн. Но по протяженности пекинское метро обогнало московское: в настоящее время в Пекине действуют 19 линий метрополитена общей протяженностью 574 км (в Москве - 14 линий общей протяженностью 405 км). Только в 2017 году предполагается достроить в общей сложности двенадцать линий и участков протяженностью более 350 км.

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