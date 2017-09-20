"Ъ": ФАС может снизить штрафы UCL и Global Ports

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ориентирована на мировые соглашения с UCL Holding и Global Ports, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Ранее ТАСС сообщал, что ФАС признала нарушившим антимонопольное законодательство ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, входит в UCL Holding) путем злоупотребления доминирующим положением в составе группы лиц совместно со структурами Global Ports. Злоупотребление "выразилось" в установлении и поддержании с 1 января 2015 года монопольно высоких цен на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров в морпорту Санкт-Петербург.

Тогда в UCL Holding заявили, что категорически не согласны с решением ФАС и оценкой деятельности КТСП за последние годы. По мнению холдинга, непредвзятый анализ ситуации на рынке перевалки контейнеров в 2014-2016 гг. в порту Санкт-Петербурга свидетельствует об абсолютно противоположных трендах грузооборота в КТСП и на терминалах Global Ports и существенном перераспределении их рыночных долей в контейнерном бизнесе, что исключает предположение о каком-то коллективном доминировании. В 2016 году объем обработки контейнеров на терминалах Global Ports продолжил падение, а грузооборот КТСП вырос по сравнению с 2015 годом еще на 40%, до 557,8 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Рыночная доля КТСП достигла 30,5%, в то время как доля контейнерных терминалов Global Ports опять существенно снизилась, отмечали в UCL Holding. Кроме того, в первом квартале 2017 года рост грузооборота КТСП продолжился и увеличился на примерно на 8%.

Если формально рост тарифов был, но он обусловлен развитием инфраструктуры портов, завоеванием позиций на международных рынках, то ведомство это учитывает, рассказал "Ъ" Артемьев. Пропускная способность КТСП при нынешней полной загрузке продолжает расширяться, отмечают в UCL Holding. КТСП построен с нуля, в актив с 2010 года вложено более $216 млн. Поэтому с UCL Holding ФАС готова пойти на мировое соглашение, пояснил глава службы.

В холдинге "Ъ" рассказали, что уверены в своей правовой позиции, однако ориентированы на урегулирование разногласий с ФАС на условиях мирового соглашения.

Касаемо Global Ports, глава ФАС объяснил изданию, что ведомство могло бы пойти на мировую при условии выполнения предписаний о переводе расчетов в рубли и снижении тарифов. Артемьев также подчеркнул, что в случае признания Global Ports нарушения антимонопольного законодательства, служба может снизить штраф до минимально возможного.

В Global Ports отказались от комментариев "Ъ".

Сейчас Global Ports оспаривает в суде решение ФАС, иск подавал и UCL Holding.

Также за злоупотребление доминирующим положением на 5,44 млрд руб. были оштрафованы "Первый контейнерный терминал" и "Петролеспорт" (активы Global Ports), еще 1,6 млрд руб. ведомство предписало выплатить "Восточной стивидорной компании".