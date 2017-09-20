Московское речное пароходство может заказать у ОСК до пяти круизных лайнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. ОАО "Московское речное пароходство" в ближайшие 10 лет может заказать у "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) до пяти речных круизных лайнеров, сообщил ТАСС генеральный директор компании Константин Анисимов в кулуарах форума "Нева-2017".

Сейчас на входящем в ОСК судостроительном заводе "Лотос" для Московского речного пароходства строится круизное судно PV300-VD, которое компания должна получить в апреле 2019 г.

"Мы подали заявку на строительство еще одного такого судна, но уже на заводе "Красное Сормово" (также входит в ОСК - прим. ТАСС) - PV300. PV300-VD - это судно (типа) река-море, а PV300 - речное судно в той же архитектуре, и здесь мы планируем еще до пяти судов заказать, если будет развиваться программа лизинга этих судов, через "Объединенную судостроительную корпорацию", в ближайшие 10 лет", - сказал Анисимов.

По его словам, Московское речное пароходство до конца текущего года ожидает ответа от Минпромторга по вопросу финансирования заказа PV300.

Выступая на форуме, Анисимов сказал, что судно PV300-VD с июня 2019 г. начнет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, а с осени - по Каспийскому морю. "Это сегодня, наверное, единственный регион на мировой карте круизов, где пока еще не организовано круизное судоходство, но уже в какой-то степени подготовлена инфраструктура. Мы проработали маршрут, и сегодня города Астрахань, Махачкала, Баку, Туркменбаши, Актау и иранские порты готовы к приему наших судов", - отметил глава Московского речного пароходства.

По его словам, уже подписан предварительный контракт на загрузку этого теплохода с американской компанией, которая будет продавать билеты иностранным туристам.

Пассажиропоток в первый год эксплуатации может составить около 3-4 тыс. туристов в рамках линии Москва - Санкт-Петербург, уточнил ТАСС Анисимов. "И еще порядка 1 тыс. может быть на Каспийском и Черном морях, где мы планируем рейсы в осенний и весенний сезон", - добавил он.

Сейчас на заводе "Красное Сормово" строится судно PV300 для компании "Водоходъ", напомнил руководитель дирекции программы "Суда река-море" департамента гражданского судостроения ОСК Сергей Итальянцев. По его словам, оно будет сдано заказчику в феврале 2020 г.

По оценке компании "Водоходъ", в течение 10 лет двух, трехпалубный флот практически полностью уйдет с рынка. "Для того, чтобы заместить эту емкость потребуется не менее 10 теплоходов проекта PV300 и, возможно, еще порядка 10-15 новых теплоходов меньшей вместимости", - отметил заместитель управляющего директора компании Андрей Смолин, выступая на форуме.

Судно PV300-VD предназначено для перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва - Астрахань, Москва - Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, Москва - Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донского судоходного канала, по Азовскому, Черному, Средиземному, Каспийскому и Красному морям. PV300 - речная модификация этого лайнера.