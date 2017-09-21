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Новая авиакомпания "Азимут" начала полеты с рейса Ростов-на-Дону - Москва - Омск

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 10:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

В 2017 году авиакомпания рассчитывает перевезти до 100 тыс. пассажиров, в 2018 году - до 800 тыс.

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Новая российская авиакомпания "Азимут" в четверг начала полетную программу рейсов Ростов-на-Дону - Москва - Омск, сообщила ТАСС представитель авиакомпании.

"Самолет взлетел с полной загрузкой пассажиров", - рассказала она.

Первый коммерческий рейс "Азимута" состоялся 15 сентября, пассажирами чартера сообщением Ростов-на-Дону - Москва стали игроки футбольного клуба "Ростов".

Авиакомпания "Азимут" (базовый авиаперевозчик аэропорта Ростова-на-Дону) с декабря 2017 года сменит базирование на аэропорт Платов. В августе авиакомпания получила сертификат эксплуатанта. Сейчас самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные.

В 2017 году авиакомпания рассчитывает перевезти до 100 тыс. пассажиров, в 2018 году - до 800 тыс. В настоящее время компания ведет продажу на рейсы по девяти направлениям.

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