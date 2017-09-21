"Ведомости": МЭР предлагает установить долгосрочные тарифы на грузовые ж/д перевозки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ предлагает установить долгосрочные тарифы на грузовые железнодорожные перевозки до 2025 года, сообщает газета "Ведомости".

В ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), по данным газеты, поддержали идею министерства, отметив, что "это повышает предсказуемость ценообразования для грузоотправителей и, соответственно, прогнозируемость доходной базы для перевозчика".

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович также согласился с предложением Минэкономразвития и поручил до 1 ноября подготовить параметры индексации тарифов.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2017 году индексация железнодорожного тарифа на перевозку грузов составила 4%. РЖД получила также целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт. Макропрогноз Минэкономразвития на 2017-2020 годы предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 годах на уровне 4%.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил, что правительство рассмотрит индексацию грузового тарифа РЖД на 2018 год в диапазоне 3,5-4%.

По инвестиционной надбавке решения пока нет.