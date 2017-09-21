ГТЛК закупит более 5 тыс. вагонов производства Тихвинского вагоностроительного завода

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) закупит 5,12 тыс. грузовых вагонов с повышенной грузоподъемностью производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в Объединенную вагонную компанию, ОВК), говорится в сообщении ОВК.
При этом по ранее заключенным соглашениям ГТЛК уже получила более 10 тыс. вагонов. Общая сумма этих контрактов превышает 50 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.
Как уточняется в сообщении, лизингополучателем вагонов на срок до 15 лет выступит ООО "Восток 1520", входящее в состав "Первой тяжеловесной компании".
ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.