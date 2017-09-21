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Ъ: заказ на строительство паромов для линии Усть-Луга-Балтийск может получить Невский ССЗ

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 11:27 UTC+3

Контракт на выполнение работ по проектированию и строительству паромов на общую сумму 14,1 млрд рублей планируется заключить до ноября 2017 года

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© Елена Пальм/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заказ на строительство трех новых паромов для железнодорожно-паромной переправы Усть-Луга - Балтийскможет получить ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Невский ССЗ, Ленобласть), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным "Ъ", среди претендентов на заказ также назывались входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) "ПСЗ "Янтарь" и "Выборгский судостроительный завод". Однако сейчас, по словам источника газеты в ОСК, эти верфи не претендуют на заказ, так как их потенциал загрузки достаточно высок.

Контракт на выполнение работ по проектированию и строительству паромов на общую сумму 14,1 млрд рублей (из них 5,1 млрд будет предоставлено из федерального бюджета, еще 9 млрд - за счет внебюджетных источников) планируется заключить до ноября 2017 года. Строительство всех трех судов должно завершиться к 2020 году.

Ответственными за заключение соглашения о финансировании строительства паромов назначены специальная проектная компания (SPV) и Газпромбанк.

Паромная переправа Усть-Луга-Балтийск обеспечивает поставки грузов в Калининградскую область из России и обратно, минуя территории третьих стран. Как сообщил ранее ТАСС врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, сейчас на этой линии работают два парома ("Амбал" и "Петербург").

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