Fesco доставила 2,7 тыс. т грузов на Курильские острова по заказу Минобороны РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco доставила на Курильские острова около 2,685 тыс.тонн грузов по заказу Министерства обороны Российской Федерации в интересах Восточного военного округа и Тихоокеанского флота России, сообщает пресс-служба компании.

Доставку обеспечил универсальный сухогруз "ФЕСКО Пионер".

Транспортировка грузов в пункты экспедиционного завоза осуществлялась по маршруту Владивосток - Матуа - Ванино - Советская Гавань - Итуруп - Кунашир - Советская Гавань - Ванино - Матуа - Владивосток. Погрузочно-разгрузочные работы на необорудованный берег производились силами экипажа сухогруза "ФЕСКО Пионер" с помощью самоходных барж и оператора берегового крана.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.