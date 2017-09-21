Аэропорт Домодедово в августе увеличил пассажиропоток на международных линиях на 15%

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово в августе 2017 года обслужил свыше 1,6 млн человек на международных маршрутах, что на 15% превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте аэропорта.
За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта на международных воздушных линиях вырос на 17,3% - до 9,3 млн человек.
Пассажиропоток аэропорта в августе 2017 года составил более 3,5 млн человек (+5% к результату годом ранее).
На направлениях внутренних воздушных линий с начала года аэропортом обслужено 11,6 млн человек (+2,2% к аналогичному периоду прошлого года), из них в августе - 1,9 млн человек.
В январе-августе Домодедово обслужил 20,9 млн человек (+8,5% к периоду 2016 года).
Увеличение грузоперевозок через аэропорт Домодедово за восемь месяцев составило 12,4%, до 98,51 тыс. тонн.
Московский аэропорт Домодедово является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2016 году аэропорт обслужил 28,5 млн человек. Маршрутная сеть включает 72 уникальных направления.