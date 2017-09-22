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РЖД выбраны подрядчиком для присоединения третьей очереди "Восточного Порта" к Транссибу

Экономика и бизнес Транспорт
22 сентября, 14:27 UTC+3

Общая стоимость работ составит 41 млн рублей

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НАХОДКА, 22 сентября. /ТАСС/. АО "Восточный Порт", входящий в состав портового угольного холдинга ООО "Управляющая портовая компания", определило ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подрядчиком для выполнения работ по присоединению железнодорожных путей строящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса к инфраструктуре грузовой станции Транссиба - Находки Восточной, сообщает пресс-служба стивидора.

Общая стоимость работ составит 41 млн рублей.

Согласно документации, проект строительства включает в себя железнодорожные пути, дополнительные стрелочные переводы, сбрасывающие стрелки и маневровые светофоры.

Примыкание путей порта будет осуществлено к действующим путям парка отправления и к новым, построенным в рамках реализации проекта по расширению станции Находка Восточная, что обеспечит уборку порожних вагонов с путей третьей очереди.

АО "Восточный порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.

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