Российские авиакомпании за 8 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 20%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе-августе 2017 г. увеличили перевозки пассажиров на 20,2% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года, до 70,3 млн человек, сообщило Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация).

По итогам августа перевезено почти 12,02 млн пассажиров, что на 16,7% превышает результат августа 2016 г.

Пассажирооборот в январе-августе увеличился на 22,6%, до 173,1 млрд пассажиро-километров (в августе рост составил 17,3%, до 29,2 млрд пассажиро-километров), перевозки почты и грузов возросли на 20,1%, до 720,8 тыс. тонн, грузооборот вырос на 19,9%, до 4,9 млрд тонно-километров.

Лидером по перевозкам пассажиров в отчетном периоде традиционно стал "Аэрофлот": за 8 месяцев эта авиакомпания перевезла 21,79 млн пассажиров, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Второе место заняла "Россия" с почти 7,77 млн перевезенных пассажиров (рост на 51,6% к январю - августу 2016 г.), третье - авиакомпания "Сибирь" (6,59 млн пассажиров, рост на 1,4%), "Уральские авиалинии" заняли четвертое место (5,23 млн пассажиров, рост на 22,5%). Пятерку лидеров замыкает UTair - компания нарастила перевозки на 11,4%, до 4,81 млн человек.