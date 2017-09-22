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Работу Керченской переправы могут приостановить из-за плохой погоды с 25 сентября

Экономика и бизнес Транспорт
22 сентября, 16:59 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 22, сентября. /ТАСС

Ожидается остановка движения паромов на период от шести часов до двух суток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, которая связывает Крымский полуостров с материковой частью России, может быть приостановлена из-за сильного ветра на следующей неделе, сообщает в пятницу оператор переправы "Морская дирекция".

"С 25 по 28 сентября 2017 года прогнозируется ухудшение метеоусловий в районе переправы. В частности, скорость ветра может усиливаться до 20-25 м/с. <…> Вероятной является полная остановка движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на период от шести часов и более вплоть двух суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что переправа в эти дни будет работать по фактической погоде, что может спровоцировать увеличение времени ожидания.

Ранее управление МЧС по Республике Крым сообщало о сложных погодных условиях на полуострове. В частности, ожидаются сильные ливни, ветер и град.

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