Группа "Аэрофлот" за 8 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 17,1%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2017 г. перевезла 33,6 млн пассажиров, что на 17,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирооборот группы в отчетном периоде увеличился на 18,5% по сравнению с восемью месяцами 2016 г., процент занятости пассажирских кресел вырос на 1,5 п.п. и составил 83,4%.

В августе группа "Аэрофлот" перевезла 5,3 млн пассажиров, что на 16% превышает результат августа 2016 г.

Входящая в группу "Аэрофлот" одноименная авиакомпания за 8 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,5%, до 21,8 млн человек. В августе АК "Аэрофлот" перевезла 3,2 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем годом ранее.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".