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Kronospan закупит у "Объединенной вагонной компании" более 260 лесовозов

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 16:19 UTC+3

Срок поставки - до конца 2017 года. Первая партия лесовозных платформ модели 13-6852-02 уже отгружена

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Kronospan, мировой лидер по производству древесных стружечных плит, закупит 267 лесовозных платформ производства "ТихвинСпецМаш" (входит в НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК), говорится в сообщении ОВК.

Срок поставки - до конца 2017 года. Первая партия лесовозных платформ модели 13-6852-02 уже отгружена.

По данным ОВК, в настоящее время российский парк специализированных лесовозных платформ составляет около 20 тыс. вагонов. При этом отмечается активный рост: за последние три года было выпущено около 5 тыс. вагонов против 1,5 тыс., выбывших из парка.

Причина увеличения спроса на платформы - восстановление объемов перевозок лесоматериалов. Так в 2014-2016 гг. погрузка росла ежегодно на 5,5-6%, главным образом за счет экспорта в Китай, говорится в сообщении компании.

Австрийская компания Kronospan ведет международный бизнес более чем на 40 промышленных предприятиях в Китае, США и странах Европы, на российском рынке компания работает с 2002 года. Производственные мощности по выпуску ДСП, МДФ, ламинированных напольных покрытий и некоторых видов связующих смол сегодня находятся в Московской области и Башкортостане. Запланировано строительство предприятий в Калужской и Калининградской областях.

"Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году. Компания управляет вагоностроительным производством в Тихвине, лизинговой Rail1520, вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс", инжиниринговым центром, владеет 19,9% железнодорожной группы "Первая тяжеловесная компания" и оператором Unicon 1520. На 1 июля парк вагонов в собственности и под управлением ОВК составлял 14,3 тыс. единиц.

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