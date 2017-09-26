"Уралвагонзавод" заключил контракт на поставку "Грузовой компании" 500 вагонов-цистерн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ, входит в "Ростех") и ООО "Грузовая компания" (входит в группу компаний "РТК") заключили контракт на поставку до конца 2017 года 500 вагонов-цистерн, сообщили во вторник в пресс-службе УВЗ.

"АО "НПК "Уралвагонзавод" и ООО "Грузовая компания" заключили договор на поставку 500 единиц вагонов-цистерн до конца 2017 года. Данные емкости предназначены для перевозки растительных масел. Увеличенный внутренний диаметр котла расширил полезный объем цистерны до 84 кубометров, это выгодно отличает данную модель от существующих на сегодняшний день на рынке РФ аналогов", - уточнили в пресс-службе, не называя сумму контракта "из-за коммерческой тайны".

По данным пресс-службы, по итогам 2016 года объем выручки УВЗ составил 141,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году. Рост экспортных поставок в рамках военно- технического сотрудничества в 2016 году к прошлому году составил 2,2 раза, а рост производства подвижного состава - соответственно 2,4 раза. Несмотря на включение в санкционный список, корпорация загрузила существующие производственные мощности и вышла на чистую прибыль в 863 млн рублей.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода".

ООО "Грузовая компания" осуществляет с 2006 года железнодорожные перевозки промышленных, сырьевых и строительных грузов. Компания работает на территории РФ и сопредельных государств с крупнейшими промышленными группами. В 2015 году компания увеличила объем перевозок на 35%, до 8,5 млн т.