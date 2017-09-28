Авиакомпания UTair в январе-августе 2017 г. увеличила перевозки пассажиров на 11%

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в январе-августе 2017 года перевезла 4,81 млн пассажиров, что на 11,4% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении перевозчика.
Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 10,7%, до 7,87 млрд п-км, коэффициент занятости кресел - на 3,4 п.п., до 74,9%. Объем перевезенной почты и грузов составил 14,9 тыс. тонн.
"В 2017 году мы запустили новые международные рейсы из Москвы в Берлин, Вену, Мюнхен, Ираклион, а также из Грозного в Мюнхен, нарастив перевозки в этом секторе на 17%. 7 декабря стартуют ежедневные полеты из Москвы в Милан. Из аэропорта Внуково пассажиры UTair летают по 18 зарубежным направлениям, а к 2020 году мы планируем увеличить их число до 30 совместно с нашими партнерами по код-шеринговым соглашениям", - прокомментировал президент "UTair - Пассажирские авиалинии" Алексей Будник.
Авиакомпания UTair является ядром одноименной UTair, которая включает в себя компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 65 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров (+20% к 2015 году), пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%).