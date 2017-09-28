Ткачев: субсидируемые ж/д перевозки зерна на экспорт начнутся в октябре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Субсидируемые железнодорожные перевозки зерна на экспорт начнутся в октябре, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Эти компенсации (в рамках субсидируемых железнодорожных перевозок - прим. ред.) мы будем делать уже с октября месяца, я надеюсь", - сказал Ткачев.

По его словам, это во многом стабилизирует рынок и поможет убрать со внутреннего рынка излишки в объеме 3 млн тонн зерна.

Ранее Александр Ткачев заявлял, что меры тарифного стимулирования железнодорожных перевозок для экспортеров зерна позволят повысить его экспорт на 2 млн тонн. Минсельхоз считает, что тарифы на перевозку зерна должны быть максимально снижены, практически до нуля, для стимулирования экспорта. При этом министр подчеркивал, что речь идет исключительно об РЖД, а не компаниях- перевозчиках. Однако их тоже необходимо стимулировать к снижению тарифов.