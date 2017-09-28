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Xinhua: растет количество поездов, пересекающих границу КНР и РФ на пути в Европу

Экономика и бизнес Транспорт
28 сентября, 16:54 UTC+3

По данным таможенного ведомства Чунцина, за восемь месяцев с начала года количество поездов в сообщении между муниципалитетом и городами Европы выросло на 70%, до 412

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ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Количество контейнерных поездов, проследовавших через крупнейший железнодорожный пункт пропуска на границе Китая и России (Маньчжоули/ Забайкальск) в январе-августе 2017 года значительно выросло: 849 поездов в сравнении с 846 за весь прошлый год, сообщает Xinhua со ссылкой на официальную китайскую статистику.

Первый контейнерный поезд, направлявшийся из Сучжоу в Польшу, прошел через пункт пропуска в сентябре 2013 года. В настоящее время через погранпереход проходят маршруты 30 регулярных контейнерных поездов.

По данным таможенного ведомства Чунцина, за восемь месяцев с начала года количество поездов в сообщении между муниципалитетом и городами Европы выросло на 70%, до 412.

При этом значительно расширилась номенклатура перевозимых по железной дороге грузов. Ранее поезда перевозили в основном компьютерную технику и комплектующие в Европу. Сейчас в экспорте перевозятся оборудование, потребительские товары и почтовые отправления. В направлении Китая контейнерные поезда загружаются автомобилями и их комплектующими, продуктами питания и фармацевтическими товарами.

В прошлом месяце ТАСС сообщал, что резкий рост спроса на доставку контейнеров из Китая по железной дороге даже вызвал задержки на маршруте.

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