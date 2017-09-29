Предпринимательство может спасти молодежь от безработицыСоциальная ответственность 29 сентября, 11:59
"Ъ": "Атомфлот" выбирает верфь для строительства плавучего докаТранспорт 29 сентября, 11:43
Заккироли: города-организаторы ЧМ-2018 станут образцом толерантностиСпорт 29 сентября, 11:34
Ученые призвали поддерживать языковое многообразие в школах ВеликобританииСоциальная ответственность 29 сентября, 11:29
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицахМосква 29 сентября, 11:24
Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с УайлдеромСпорт 29 сентября, 11:24
Более 800 врачей и ученых принимают участие в медицинском форуме в ГрозномОбщество 29 сентября, 11:23
Пулково сохраняет прогноз по рекордному пассажиропотоку, несмотря на проблемы "ВИМ-Авиа"Транспорт 29 сентября, 11:17
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 29 сентября, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Менеджмент управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) сохраняет прогноз по рекордному пассажиропотоку в текущем году, несмотря на проблемы у авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом в пятницу журналистам сообщил коммерческий директор ООО "ВВСС" Евгений Ильин.
"ВИМ-Авиа" пережила высокий сезон, соответственно сейчас идет потеря в низком сезоне... В целом мы не видим, что это ключевой фактор, который изменит наши планы по итогам года. Мы ожидаем прирост 20% в этом году, и цифра абсолютная - 16 миллионов [пассажиров], что будет историческим максимумом", - сказал Ильин, отвечая на вопрос, ожидает ли аэропорт падение пассажиропотока из-за ситуации с "ВИМ-Авиа".
Ильин напомнил, что "ВИМ-Авиа" выполняла чартерные рейсы в Турцию - Анталья, Даламан, в Китай - Шанхай, Ухань, Пекин, и в Москву. По его словам, ВВСС рассчитывает, что в следующем году место "ВИМ-Авиа" займет другой перевозчик. Менеджер ВВСС не назвал объем задолженности "ВИМ- Авиа" перед аэропортом, ссылаясь на коммерческую тайну.
Компания начала отмены рейсов из Пулково 25 сентября.