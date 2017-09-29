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Пулково сохраняет прогноз по рекордному пассажиропотоку, несмотря на проблемы "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес Транспорт
29 сентября, 11:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Управляющая аэропортом компания рассчитывает, что в следующем году место "ВИМ-Авиа" займет другой перевозчик

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© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Менеджмент управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) сохраняет прогноз по рекордному пассажиропотоку в текущем году, несмотря на проблемы у авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом в пятницу журналистам сообщил коммерческий директор ООО "ВВСС" Евгений Ильин.

"ВИМ-Авиа" пережила высокий сезон, соответственно сейчас идет потеря в низком сезоне... В целом мы не видим, что это ключевой фактор, который изменит наши планы по итогам года. Мы ожидаем прирост 20% в этом году, и цифра абсолютная - 16 миллионов [пассажиров], что будет историческим максимумом", - сказал Ильин, отвечая на вопрос, ожидает ли аэропорт падение пассажиропотока из-за ситуации с "ВИМ-Авиа".

Ильин напомнил, что "ВИМ-Авиа" выполняла чартерные рейсы в Турцию - Анталья, Даламан, в Китай - Шанхай, Ухань, Пекин, и в Москву. По его словам, ВВСС рассчитывает, что в следующем году место "ВИМ-Авиа" займет другой перевозчик. Менеджер ВВСС не назвал объем задолженности "ВИМ- Авиа" перед аэропортом, ссылаясь на коммерческую тайну.

Компания начала отмены рейсов из Пулково 25 сентября.

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