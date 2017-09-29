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Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршруту

Экономика и бизнес Транспорт
29 сентября, 13:08 UTC+3

По оценке главы "Атомфлота", доставка СПГ в китайский Яньтянь и обратно по суэцкому маршруту - это 65 суток, по Севморпути - 43

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© Александр Семенов/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. Доставка сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" в китайский Яньтянь и обратно по Северному морскому пути с перевалкой в Петропавловске-Камчатском будет в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршруту через Зебрюгге, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша.

"По нашей оценке, доставка СПГ в китайский Яньтянь и обратно по суэцкому маршруту - это 65 суток, по Севморпути - 43", - сообщил глава предприятия.

Себестоимость доставки тонны СПГ в японский Кобе через Зебрюгге - $96, по северному маршруту - $58, в Яньтянь - $91,5 и $64 соответственно, привел свои расчеты "Ъ" Рукша.

"Разница - $20-25 за тонну. Мы считаем, этих денег хватит для нормальной экономической деятельности ледокольного флота", - отметил он.

По словам Рукши, в 2016 году с помощью "Атомфлота" по Севморпути перевезено 7 млн тонн грузов. Согласно запланированным контрактам, в 2021 году ежегодный объем перевозок должен вырасти до 40 млн тонн, а к 2025 году - до 75 млн тонн.

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