Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 9%

Экономика и бизнес Транспорт
2 октября, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По итогам 9 месяцев 2017 года пассажирооборот на сети РЖД снизился на 2,3% и достиг 96,1 млрд пассажиро-километров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Число пассажиров, пользующихся услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в сентябре 2017 года составило 98,6 млн человек, что на 6,1% превышает показатель сентября прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, в пригородном сообщении было отправлено 90,1 млн пассажиров (рост на 6,6%), в дальнем следовании - 8,5 млн (рост на 0,5%).

Пассажирооборот в сентябре составил 10,9 млрд пассажиро-километров, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Перевозки пассажиров в январе-сентябре 2017 г. в годовом выражении вырос на 9%, до 834,8 млн человек, в том числе в пригородном сообщении был зафиксирован рост на 10,1% - до 756 млн человек, а в дальнем следовании - снижение на 0,5%, до 78,8 млн пассажиров.

По итогам 9 месяцев 2017 года пассажирооборот на сети РЖД снизился на 2,3% и достиг 96,1 млрд пассажиро-километров. При этом пассажирооборот в дальнем следовании составил 72,1 млрд пассажиро-километров, что на 4% меньше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 24 млрд пассажиро-километров (рост показателя на 3,1%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама