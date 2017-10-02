РЖД в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 9%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Число пассажиров, пользующихся услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в сентябре 2017 года составило 98,6 млн человек, что на 6,1% превышает показатель сентября прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, в пригородном сообщении было отправлено 90,1 млн пассажиров (рост на 6,6%), в дальнем следовании - 8,5 млн (рост на 0,5%).

Пассажирооборот в сентябре составил 10,9 млрд пассажиро-километров, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Перевозки пассажиров в январе-сентябре 2017 г. в годовом выражении вырос на 9%, до 834,8 млн человек, в том числе в пригородном сообщении был зафиксирован рост на 10,1% - до 756 млн человек, а в дальнем следовании - снижение на 0,5%, до 78,8 млн пассажиров.

По итогам 9 месяцев 2017 года пассажирооборот на сети РЖД снизился на 2,3% и достиг 96,1 млрд пассажиро-километров. При этом пассажирооборот в дальнем следовании составил 72,1 млрд пассажиро-километров, что на 4% меньше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 24 млрд пассажиро-километров (рост показателя на 3,1%).