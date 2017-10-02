"Руслайн" ввела дополнительный ежедневный рейс из Белгорода в Москву

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" ввела дополнительный, четвертый рейс в график международного аэропорта Белгорода, увеличивая частоту полетов по направлению Белгород - Москва до четырех раз в день. Полеты начнутся с 29 октября, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Всего из аэропорта Белгорода в будние дни совершаются семь рейсов в столицу. "С 29 октября 2017 года авиакомпания "Руслайн" вводит дополнительные утренние и вечерние рейсы между Москвой и Белгородом, тем самым увеличивая частоту полетов по данному направлению до четырех раз в день. Вылет из Москвы в 22:05 мск, обратный рейс из Белгорода в 07:00 мск", - говорится в сообщении.

Продажа билетов уже открыта, полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 кресел. По словам заместителя гендиректора по коммерческой деятельности Белгородского аэропорта Романа Морозова, "Руслайн" ввела четвертый рейс по направлению Белгород - Москва на период осенне-зимней навигации - до 23 марта 2018 года. "Это направление перспективно и является главенствующим для Белгородской области. Всего в Москву мы выполняем семь рейсов", - добавил Морозов.

По данному маршруту также выполняют полеты самолеты авиакомпании "Аэрофлот" и UTair.

Международный аэропорт Белгород обслуживает региональные рейсы и выполняет международные чартерные перелеты. Из Белгорода осуществляются регулярные вылеты в Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Краснодар, Мурманск.