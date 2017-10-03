Авиакомпания "ЮВТ Аэро" вводит новый рейс Калининград - Казань - Уфа - Новый Уренгой

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 4 октября 2017 года начнет выполнять новые рейсы по маршруту Калининград - Казань - Уфа - Новый Уренгой, сообщила во вторник пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"Летная программа запланирована с 4 октября 2017 года до 24 марта 2018 года. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ-200 в компоновке 50 пассажирских кресел", - говорится в сообщении. Вылет самолетов из Калининграда и прибытие их в Храброво из Казани планируются на вечернее время по средам и субботам.

Международный аэропорт Храброво связан регулярным воздушным сообщением с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия и Барселона. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн человек. На 2017 год для аэропорта Храброво продлен режим открытого неба, который снимает ограничение по полетам в Калининград для всех иностранных авиакомпаний, кроме транзита по транссибирским маршрутам.