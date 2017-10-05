Минтранс предлагает вывести терминальные активы "Трансконтейнера" перед продажей доли РЖД

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает вывести терминальные активы "Трансконтейнера" перед продажей доли ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", еще в августе заместитель министра транспорта Алан Лушников сообщал Минэкономики, что анализ работы "Трансконтейнера" показал, что рост его перевозок складывается преимущественно за счет присутствия на рынке как оператора и в меньшей степени как владельца терминалов. В то же время, по оценке министерства, другие операторы предпочитают не пользоваться терминалами "Трансконтейнера" из-за повышенных цен.

В Минэкономики, как стало известно "Ъ", не поддержали позицию Минтранса. Однако в ФАС назвали идею "привлекательной" в случае, если высвобожденные средства пойдут на приобретение дефицитных сейчас платформ.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере".

Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе "Первая грузовая компания" (ПГК). Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у "Объединенной транспортно-логистической компании", ОТЛК) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

РЖД в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.

Президент РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. Однако в случае продажи доли в "Трансконтейнере" РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании.

О компании "Трансконтейнер"

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит Объединенной транспортно- логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа Fesco (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и около 67 тыс. крупнотоннажных контейнеров.