Председатель совета директоров Внуково Ванцев не заинтересован в покупке "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев не заинтересован в приобретении авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом Ванцев сообщил ТАСС.

"Точно нет, - ответил он на вопрос, может ли он стать инвестором "ВИМ-Авиа". - Вообще ни при каких условиях, даже чисто теоретически".

После начала коллапса "ВИМ-Авиа" все рейсы компании были перенесены из Домодедово во Внуково. Как сообщал ТАСС Ванцев, помощь перевозчику аэропорт оказывает безвозмездно.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что будущее существование "ВИМ-Авиа" остается под вопросом, но есть инвесторы, готовые купить авиакомпанию вместе с долгами (10 млрд рублей). Позже он конкретизировал, что три российские компании рассматривают покупку "ВИМ-Авиа", однако не уточнил их названия.

Имена двух претендентов СМИ уже называли: издание РБК сообщило, что один из претендентов - экс-управляющий инвестфондом TPG Aurora Борис Карлов. По данным издания, именно он стоял за идеей возобновить деятельность "Трансаэро" (сейчас "ВИМ-Авиа" возглавляет Александр Бурдин, руководивший до этого банкротящейся "Трансаэро"). Накануне стало известно, что интрес проявляет бизнесмен, бывший акционер "Аэрофлота" и бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

Ситуация с "ВИМ-Авиа"

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ- Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

Росавиация сообщала, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Перевозка пассажиров из и в Домодедово стала невозможна из- за задолженности перед аэропортом. Был организован оперативный штаб под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, который сейчас объединился со штабом Ростуризма и собирается дважды в день. По решению штаба рейсы "ВИМ-Авиа" были перенесены во Внуково.