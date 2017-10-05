Фонды Mubadala и PIF могут инвестировать 13 млрд руб. в холдинг РФПИ и УК "Лидер"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development и Public Investment Fund согласовали условия по участию в капитале Объединенного транспортного концессионного холдинга, созданного РФПИ и УК "Лидер" (управляет активами крупнейшего НПФ в России "Газфонда"). Объем инвестиций может составить до 13 млрд руб., сообщает пресс-служба РФПИ.
"Мы рады, что наши партнеры из Mubadala и PIF высоко оценивают потенциал российских инфраструктурных проектов. Участие таких крупных фондов демонстрирует, что даже комплексные инфраструктурные проекты в области транспорта, в том числе по модели ГЧП, могут быть привлекательным образом структурированы для иностранных институциональных инвесторов", - приводит пресс-служба слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.
Отмечается, что на данном этапе стороны прорабатывают вопрос об участии в трех проектах: эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцова", проектирование, строительство и эксплуатация дублера Кутузовского проспекта в Москве, а также строительство и эксплуатация линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что РФПИ и УК "Лидер" создадут Объединенный транспортный концессионный холдинг для реализации инвестпроектов в области строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, городского транспорта, в том числе с применением механизмов ГЧП в РФ совместно с ведущими международными фондами.