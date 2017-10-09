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Перевозки тихоокеанских морепродуктов за 9 месяцев выросли в 1,4 раза

Экономика и бизнес Транспорт
9 октября, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Перевозки тихоокеанских морепродуктов за 9 месяцев выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 228,6 тыс. т рыбы, сообщается в пресс-релизе РЖД.

"Со станций Дальневосточной железной дороги в январе-сентябре текущего года отправлено 120 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом более 228,6 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 89 ускоренных составов, перевезено 158,3 тыс. тонн рыбы", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков, отметили в РЖД.

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