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Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 20,8%, до 2,23 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
9 октября, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Погрузка зерна на экспорт увеличилась на 60,6% - до 1,38 млн т

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Погрузка зерна на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в сентябре 2017 г. выросла на 20,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и составила 2,23 млн т, сообщает пресс-служба компании.

Погрузка зерна на экспорт увеличилась на 60,6% - до 1,38 млн т.

Как отмечается в сообщении РЖД, лидерами по погрузке зерна стали такие регионы, как: Ставропольский край (+57% по сравнению с показателями 2016 г.), Саратовская (+52,1%) и Волгоградская (+47,9%) области, а также Краснодарский край (+20%).

"РЖД принимает необходимые меры по обеспечению вывоза всего объема предъявляемого к перевозке груза. Для привлечения дополнительных объемов грузов правление компании приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах", - подчеркивают в пресс-службе компании.

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