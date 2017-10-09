Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 20,8%, до 2,23 млн т

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Погрузка зерна на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в сентябре 2017 г. выросла на 20,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и составила 2,23 млн т, сообщает пресс-служба компании.
Погрузка зерна на экспорт увеличилась на 60,6% - до 1,38 млн т.
Как отмечается в сообщении РЖД, лидерами по погрузке зерна стали такие регионы, как: Ставропольский край (+57% по сравнению с показателями 2016 г.), Саратовская (+52,1%) и Волгоградская (+47,9%) области, а также Краснодарский край (+20%).
"РЖД принимает необходимые меры по обеспечению вывоза всего объема предъявляемого к перевозке груза. Для привлечения дополнительных объемов грузов правление компании приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах", - подчеркивают в пресс-службе компании.