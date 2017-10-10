Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственно

Экономика и бизнес Транспорт
10 октября, 10:47 UTC+3

Это предусмотрено программой долгосрочного развития компании

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Погрузка и грузооборот ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) до 2025 года могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственно. Это предусмотрено программой долгосрочного развития (ДПР) РЖД, сообщает газета "Коммерсантъ".

В оптимистичном сценарии запланирован рост на 3,3% и 4,1%. В итоге к 2025 году погрузка в зависимости от сценария должна достичь 1,49 - 1,63 млрд тонн, грузооборот - 3,09 - 3,38 трлн тонно-километров, пишет "Ъ".

Однако, для того, чтобы вернуть на железную дорогу грузы, ушедшие на альтернативные виды транспорта, РЖД просит правительство гарантировать долгосрочный рост тарифов: на 4% плюс еще 2% инфраструктурной надбавки в 2018 году, а в 2019 - 2025 годы по принципу "инфляция минус 0,1%".

При этом монополия обязуется не просить о допфинансировании грузовых перевозок, но намерены получить право давать увеличенные скидки (к примеру, 50% для нефтяников) для привлечения высокодоходных грузов, отмечает "Ъ".

В результате, по оценкам РЖД, в базовом сценарии выручка к 2025 году вырастет вдвое, прибыль - в 28-40 раз. При этом ДПР предусматривает направление всей прибыли на инвестиции и выплаты дивидендов только по привилегированным акциям, доля которых, уточняет собеседник "Ъ" в РЖД, существенно не вырастет с нынешних 0,002%.

По мнению экспертов, опрошенных "Ъ", цифры "нереалистичны" и противоречат как тенденциям в грузообразующих отраслях (угольной, нефтяной и металлургической), так и ситуации на рынке железнодорожных перевозок и перевалки в портах.

Кроме того, как отмечает один из собеседников газеты, непонятен механизм повышения эффективности работы монополии: реформы фактически замораживаются, все крупнейшие инвестпроекты не обеспечивают улучшения финансовых показателей и только ведут к росту дефицита бюджета, приватизация дочерних компаний не планируется, инструменты привлечения грузов на железную дорогу и подходы к расчету экономического эффекта не описаны,

Другой собеседник издания подчеркнул, что в ДПР от РЖД предлагается лишь сохранение механизмов, которые уже привели компанию к необходимости дополнительных тарифных решений на 50 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама