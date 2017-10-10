"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственно

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Погрузка и грузооборот ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) до 2025 года могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственно. Это предусмотрено программой долгосрочного развития (ДПР) РЖД, сообщает газета "Коммерсантъ".

В оптимистичном сценарии запланирован рост на 3,3% и 4,1%. В итоге к 2025 году погрузка в зависимости от сценария должна достичь 1,49 - 1,63 млрд тонн, грузооборот - 3,09 - 3,38 трлн тонно-километров, пишет "Ъ".

Однако, для того, чтобы вернуть на железную дорогу грузы, ушедшие на альтернативные виды транспорта, РЖД просит правительство гарантировать долгосрочный рост тарифов: на 4% плюс еще 2% инфраструктурной надбавки в 2018 году, а в 2019 - 2025 годы по принципу "инфляция минус 0,1%".

При этом монополия обязуется не просить о допфинансировании грузовых перевозок, но намерены получить право давать увеличенные скидки (к примеру, 50% для нефтяников) для привлечения высокодоходных грузов, отмечает "Ъ".

В результате, по оценкам РЖД, в базовом сценарии выручка к 2025 году вырастет вдвое, прибыль - в 28-40 раз. При этом ДПР предусматривает направление всей прибыли на инвестиции и выплаты дивидендов только по привилегированным акциям, доля которых, уточняет собеседник "Ъ" в РЖД, существенно не вырастет с нынешних 0,002%.

По мнению экспертов, опрошенных "Ъ", цифры "нереалистичны" и противоречат как тенденциям в грузообразующих отраслях (угольной, нефтяной и металлургической), так и ситуации на рынке железнодорожных перевозок и перевалки в портах.

Кроме того, как отмечает один из собеседников газеты, непонятен механизм повышения эффективности работы монополии: реформы фактически замораживаются, все крупнейшие инвестпроекты не обеспечивают улучшения финансовых показателей и только ведут к росту дефицита бюджета, приватизация дочерних компаний не планируется, инструменты привлечения грузов на железную дорогу и подходы к расчету экономического эффекта не описаны,

Другой собеседник издания подчеркнул, что в ДПР от РЖД предлагается лишь сохранение механизмов, которые уже привели компанию к необходимости дополнительных тарифных решений на 50 млрд рублей.