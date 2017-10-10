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"Сахаэнерго" впервые доставило уголь в Якутию по Северному морскому пути

Экономика и бизнес Транспорт
10 октября, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Альтернативный путь завоза топлива были избран из-за сложной гидрологической обстановки в верховьях реки Лена

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Сахаэнерго" (входит в "Якутскэнерго", группа "Русгидро") впервые доставила каменный уголь по Северному морскому пути для нужд теплоэлектростанций, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Сахаэнерго" впервые завезло по Северному морскому пути 22 тыс. тонн каменного угля для нужд теплоэлектростанций поселка Депутатский. Ранее поставка топлива осуществлялись водным транспортом по маршруту город Усть-Кут - поселок Усть-Куйга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что альтернативный путь завоза топлива были избран из-за сложной гидрологической обстановки в верховьях реки Лена. Новая схема с перевалкой в морском порту Мурманска и последующей транспортировкой в речной порт Нижнеянска исключила риски недоставки угля.

"Нашими специалистами была изучена и в дальнейшем успешно реализована альтернативная схема транспортировки каменного угля по Северному морскому пути. В результате смены прежнего маршрута необходимое топливо для ТЭЦ завезено в срок и в полном объеме", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по ресурсообеспечению производства "Сахаэнерго" Сергея Куртуяхова.

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