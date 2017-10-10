Владивостокский филиал ПГК в январе-сентябре увеличил объем погрузки на 37%

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-сентябре 2017 года погрузил на Дальневосточной магистрали (ДВЖД) и Железных дорогах Якутии (ЖДЯ) 7,1 млн тонн грузов, что на 37% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщается на сайте компании. Грузооборот филиала в отчетном периоде вырос на 38% и составил 9,9 млрд т-км.

Основную номенклатуру грузов составили уголь, нефтепродукты, лесные грузы и цемент.

В частности, объем погрузки нефтепродуктов увеличился на 34%, до 3,1 млн тонн, каменного угля - на 33%, до 3,4 млн тонн, лесных грузов - в 3,7 раза, до 233 тыс. тонн, цемента - в 2,3 раза, до 168 тыс. тонн.

Согласно сообщению, грузы следовали со станций ДВЖД и ЖДЯ в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в направлении стран СНГ, Китая, Кореи и Японии.