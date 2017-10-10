Владивостокский филиал ПГК в январе-сентябре увеличил объем погрузки на 37%

Биография врио губернатора Ивановской области Станислава ВоскресенскогоБиографии и справки 10 октября, 14:38
Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман останется под стражей на неопределенный срокСпорт 10 октября, 14:37
Проекты и проблемы ивановского губернатора Павла КоньковаПолитика 10 октября, 14:37
Сборная Австралии пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 14:36
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:26
Промышленный кластер появится в 2018 году в НовоуральскеНовости Урала 10 октября, 14:23
Власти Подмосковья готовы оказать максимальную помощь арендаторам "Синдики"Общество 10 октября, 14:17
В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в СирииМеждународная панорама 10 октября, 14:08
Замминистра культуры назвал справедливым решение суда по "делу реставраторов"Происшествия 10 октября, 14:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-сентябре 2017 года погрузил на Дальневосточной магистрали (ДВЖД) и Железных дорогах Якутии (ЖДЯ) 7,1 млн тонн грузов, что на 37% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщается на сайте компании. Грузооборот филиала в отчетном периоде вырос на 38% и составил 9,9 млрд т-км.
Основную номенклатуру грузов составили уголь, нефтепродукты, лесные грузы и цемент.
В частности, объем погрузки нефтепродуктов увеличился на 34%, до 3,1 млн тонн, каменного угля - на 33%, до 3,4 млн тонн, лесных грузов - в 3,7 раза, до 233 тыс. тонн, цемента - в 2,3 раза, до 168 тыс. тонн.
Согласно сообщению, грузы следовали со станций ДВЖД и ЖДЯ в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в направлении стран СНГ, Китая, Кореи и Японии.