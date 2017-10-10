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"Трансконтейнер" открыл дочернее общество в зоне свободной торговли Шанхая

Экономика и бизнес Транспорт
10 октября, 14:47 UTC+3 ШАНХАЙ 10, октября. /ТАСС

Он стал первой российской логистической компанией, которая зарегистрировала "дочку" в пилотной зоне

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ШАНХАЙ, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Трансконтейнер" открыла дочернее общество в пилотной зоне свободной торговли города Шанхай TransContainer Freight Forwarding, передал корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы активно развиваем наши международные перевозки, доля которых в наших общих объемах составляет более 50%. Сегодня большими темпами развиваются транзитные перевозки между Европой и Китаем через территорию России, и практически все объемы контейнерных перевозок на этом направлении по территории России, Белоруссии, Казахстана и Монголии осуществляет компания "Трансконтейнер" через Казахстан и нашу дочернюю компанию с Казахстанскими железными дорогами", - сказал на церемонии открытия гендиректор "Трансконтейнера" Петр Баскаков.

Выступивший на мероприятии генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков, в свою очередь, обратил внимание на то, что выбрано правильное время для открытия данной компании. "Уже второй год подряд российско-китайская торговля демонстрирует восстановление, в том числе китайский экспорт по году прирастает на 25%", - отметил дипломат, подчеркнув, что выбрано также правильное место для создания этой дочерней компании, поскольку Шанхай является крупнейшим мировым контейнерным портом, а также одним из крупнейших в Китае торгово-логистических центров.

"Трансконтейнер" стал первой российской логистической компанией, которая зарегистрировала дочернее общество в пилотной зоне свободной торговли Шанхая.

О новой компании в Шанхае

В "Трансконтейнере" рассчитывают, что создание 100% дочернего общества в Шанхае позволит повысить качество клиентского сервиса и расширить спектр предоставляемых услуг в сфере международных интермодальных контейнерных перевозок в сообщении Китай - Россия.

По словам управляющего директора TransContainer Freight Forwarding Егора Брагинца, первой, но не основной задачей компаний станет управление контейнерным парком "Трансконтейнера" на территории Китая. "Мы будем предоставлять и оказывать услуги для нашей дочерней компании по ремонту, хранению и передислокации контейнеров, выдаче контейнеров по заказам нашего главного офиса и офиса по всему ЕврАзЭС", - сказал он, добавив, что компания также будет заниматься исполнением заказов и контролировать каждое звено перевозки.

С открытием в Шанхае данной компании, сообщил Брагинец, также появится новая опция, которая предусматривает предоставление уже непосредственно в Китае полного спектра услуг, которые оказывает "Трансконтейнер" по всему Евразийскому пространству.

"Таким образом наша компания будет работать как единое окно при работе с китайскими агентами, субагентами, морскими и железнодорожными перевозчиками, клиентами, терминалами и многими другими компаниями", - отметил Брагинец.

"Трансконтейнер" располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и более 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

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