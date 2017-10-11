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Авиакомпания "Якутия" увеличит частоту рейсов из Москвы на Чукотку

Экономика и бизнес Транспорт
11 октября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Кроме того, рассматривается возможность привлечения в округ авиакомпании "Аврора" по таким направлениям, как Анадырь - Петропавловск и Анадырь - Хабаровск

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" увеличит частоту рейсов из Москвы в города Анадырь и Певек на Чукотке. Также ведутся переговоры с другими авиаперевозчиками, которые смогут заменить компанию "ВИМ- Авиа". Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства автономного округа.

"Сейчас имеется договоренность с авиакомпанией "Якутия" об увеличении рейсов до двух раз в неделю на маршруте Анадырь - Магадан и Певек - Москва. Кроме того, рассматривается возможность привлечения в округ авиакомпании "Аврора" по таким направлениям, как Анадырь - Петропавловск и Анадырь - Хабаровск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор региона Роман Копин просит министерство транспорта РФ рассмотреть вопрос перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" другими компаниями. Сейчас, чтобы это стало возможным, людям приходится сдавать билеты и покупать новые, которые зачастую стоят дороже. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании экстренного штаба по вопросам компании "ВИМ-Авиа" в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что жители Чукотки по билетам "ВИМ- Авиа" смогут улететь из Москвы рейсами компании UTair. Соответствующая договоренность достигнута между руководством авиаперевозчика и губернатором Копиным. Пассажирам "ВИМ-Авиа", желающим улететь рейсом компании UTair, необходимо подойти к стойке авиакомпании в аэровокзале Внуково и предоставить свои билеты, для внесения в список на вылет ближайшим рейсом при наличии свободных мест.

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