Погрузка каменного угля РЖД за 9 месяцев 2017 года выросла на 9,3%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Погрузка каменного угля на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в период с января по сентябрь 2017 г. увеличилась на 9,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 262,95 млн тонн, говорится в пресс-релизе РЖД.

За первые 9 дней октября было погружено 9 млн тонн угля (прирост 11% к октябрю 2016 г.), в том числе на экспорт пришлось более 4,8 млн тонн (прирост - 14,2%).

Рекордные объемы погрузки каменного угля в текущем году достигнуты, в частности, угольными компаниями Кузбасса. За 9 месяцев текущего года обеспечен прирост к аналогичному периоду 2016 года на 8,5% или 13,2 млн тонн.

Наибольший прирост погрузки обеспечен такими угольными компаниями как АО "СУЭК-Кузбасс" (рост на 7,3% к 2016 г.), ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" (рост на 10,3%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (рост на 14,3%).